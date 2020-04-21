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Минсельхоз России утвердил перечень системообразующих предприятий АПК

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Фото: РИА Новости/Александр Кондратюк
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Министерство сельского хозяйства России представило перечень системообразующих предприятий агропромышленного комплекса (АПК). Соответствующий документ во вторник, 21 апреля, появился на сайте Минсельхоза.

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«В него [перечень] включено 66 организаций, а также аффилированные в рамках их групповой [холдинговой] структуры предприятия. В перечень вошли 14 организаций отрасли растениеводства, 27 животноводческих предприятий, 20 компаний сферы производства пищевой продукции и напитков, 4 организации отрасли рыболовства и рыбоводства, а также АО «Росагролизинг», — рассказали «Известиям» в Минсельхозе.

В министерстве отметили, что список сформирован с учетом значимости данных организаций в различных отраслях АПК страны.

Среди ключевых факторов, которые принимались во внимание, есть вклад предприятий в экономику и социальную сферу регионов и обеспечение занятости населения.

В Минсельхозе подчеркнули, что они продолжают работу по формированию данного перечня, в дальнейшем планируется его уточнение.

Ранее в этот же день Минкомсвязь утвердила список системообразующих компаний российской экономики в сфере информации и связи. В их перечне оказалось 79 организаций.

Кроме того, Минпромторг тоже внес 246 компаний в список системообразующих предприятий российской экономики в сфере промышленности и торговли из 15 отраслей.

На минувшей неделе правовая комиссия под руководством первого вице-премьера России Андрея Белоусова одобрила четыре отраслевых перечня системообразующих предприятий.

В начале апреля правительство России утвердило список секторов экономики, наиболее пострадавших в условиях распространения коронавируса.

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