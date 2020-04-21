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В РФ утвердили перечень системообразующих компаний в сфере информации и связи

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Фото: ТАСС/Владимир Гердо
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Утвержден перечень системообразующих организаций российской экономики в сфере информации и связи. Об этом во вторник, 21 апреля, сообщила пресс-служба Минкомсвязи РФ.

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Всего в список попали 79 организаций, относящихся к 14 основным подотраслям связи и информации.

«Это разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги; деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов; телекоммуникации; телевизионное вещание; информационные агентства. Также в список вошли книжные издательства; газеты; радиостанции; книжные издательства; предприятия, осуществляющие полиграфическую деятельность; книжные магазины; рекламные агентства», — говорится в заявлении.

В частности, в этом перечне оказалась «Национальная Медиа Группа» и другие крупные медиахолдинги, компании и бюджетные учреждения страны.

Отмечается, что при формировании учитывались такие показатели, как выручка организации, включенной в реестр аккредитованных организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий, и несколько других факторов.

«Далее актуализация перечня будет осуществляться по результатам оценки соответствия установленным отраслевым показателям, а также критериям отнесения организаций к системообразующим», — добавили в пресс-службе Минкомсвязи.

Ранее в этот же день Минпромторг внес 246 компаний в список системообразующих предприятий российской экономики в сфере промышленности и торговли. В список вошли компании из 15 отраслей.

В начале апреля правительство России утвердило список отраслей экономики, наиболее пострадавших в условиях распространения коронавируса.

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