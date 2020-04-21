Греф назвал правительство России самым эффективным за 20 лет

Нынешний состав российского правительства — один из самых эффективных за последние годы. Об этом заявил председатель правления Сбербанка Герман Греф.

«В целом я считаю и премьера, и его команду одной из самых эффективных среди тех правительств, которые мы видели за последние 20–30 лет», — заявил Греф в большом видеоинтервью в эфире «Сбербанк ТВ».

«Собственно то, что мы имеем сегодня, ситуацию с коронавирусом, это в общем во многом их заслуга», — отметил он. По словам Грефа, они одними из первых в мире закрыли границу с Китаем, откуда распространялся вирус. На тот момент это смотрелось странно, однако по факту оказалось мудрым и дальновидным шагом, подчеркнул глава Сбербанка.

Греф также заявил, что ожидает от правительства значительной коррекции национальных экономических стратегий после преодоления кризиса из-за пандемии.

Ранее, 21 апреля, Греф заявил, что власти не могут изъять средства вкладчиков из банка. Это не только невозможно, но и не нужно, подчеркнул он: никогда в истории нашей страны, включая советский период, не было настолько большого золотовалютного резерва, который можно в случае необходимости пустить на покрытие внешнего долга или обслуживание импорта. Его объем значительно превышает сумму накоплений граждан в валюте. Поэтому изъятие вкладов государству просто не нужно.