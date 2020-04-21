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Греф заявил о невозможности изъятия властями денег вкладчиков из банка

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Власти не могут изъять средства вкладчиков из банка, так как это невозможно. Об этом 21 апреля заявил председатель правления ПАО «Сбербанк» Герман Греф.

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«У государства нет никакого резона забирать деньги вкладчиков из банков. Никаких условий для этого сейчас не существует. Это невозможно», — сказал он в эфире Сбербанк TV.

Греф подчеркнул, что никогда в истории нашей страны, включая советский период, не было настолько большого золотовалютного резерва, который можно в случае необходимости пустить на покрытие внешнего долга или обслуживание импорта. Его объем значительно превышает сумму накоплений граждан в валюте. Поэтому изъятие вкладов государству просто не нужно.

Ранее, 17 апреля, глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ не намерен вводить мораторий на вклады населения.

7 апреля крупные банки страны отметили сокращение потока клиентов на фоне эпидемиологической ситуации в стране и введенных в связи с этим мер. За первую неделю карантина поток в отделениях банков уменьшился в 1,5–4 раза.

Специалисты прогнозируют падение прибыли финансовых организаций до 500 млрд рублей в 2020 году по сравнению с 2 трлн в 2019-м. Банки рассматривают возможность вывода продуктов в дистанционный формат.

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