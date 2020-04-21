Греф заявил о невозможности изъятия властями денег вкладчиков из банка

Власти не могут изъять средства вкладчиков из банка, так как это невозможно. Об этом 21 апреля заявил председатель правления ПАО «Сбербанк» Герман Греф.

«У государства нет никакого резона забирать деньги вкладчиков из банков. Никаких условий для этого сейчас не существует. Это невозможно», — сказал он в эфире Сбербанк TV.

Греф подчеркнул, что никогда в истории нашей страны, включая советский период, не было настолько большого золотовалютного резерва, который можно в случае необходимости пустить на покрытие внешнего долга или обслуживание импорта. Его объем значительно превышает сумму накоплений граждан в валюте. Поэтому изъятие вкладов государству просто не нужно.

Ранее, 17 апреля, глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ не намерен вводить мораторий на вклады населения.

7 апреля крупные банки страны отметили сокращение потока клиентов на фоне эпидемиологической ситуации в стране и введенных в связи с этим мер. За первую неделю карантина поток в отделениях банков уменьшился в 1,5–4 раза.

Специалисты прогнозируют падение прибыли финансовых организаций до 500 млрд рублей в 2020 году по сравнению с 2 трлн в 2019-м. Банки рассматривают возможность вывода продуктов в дистанционный формат.