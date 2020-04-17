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Набиуллина отвергла возможность введения моратория на вклады населения

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Центральный банк не намерен вводить мораторий на на вклады населения. Об этом в пятницу, 17 апреля, глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе онлайн-конференции.

«Никаких оснований для этого нет, для такого рода беспокойств», — ответила она на соответствующий вопрос.

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Глава регулятора указала, что возможность введения моратория на вклады населения не предусмотрена в Гражданском кодексе, ни в законодательстве о банковской системе.

«Второе — в этом нет абсолютно никакой необходимости, у нас все нормально с фондированием, ликвидностью банковской системы», — отметила она.

Также Набиуллина назвала повышение ключевой ставки маловероятным, в качестве основного сценария будет рассматриваться ее снижение. О перспективах изменения ключевой ставки в 2020 году глава Центрального Банка рассказала во время онлайн-конференции 3 апреля.

Набиуллина отметила небольшой рост экономической активности населения на минувшей неделе. Выводы были сделаны на основании данных о постепенном восстановлении потребления электричества и частичном росте финансовых потоков.

По ее словам, банковские карты с истекшим сроком действия можно будет использовать до 1 июля. Данные меры вводятся на фоне распространения коронавируса в стране.

7 апреля крупные банки страны отметили сокращение потока клиентов на фоне эпидемиологической ситуации в стране и введенных в связи с этим мер. За первую неделю карантина поток в отделениях банков уменьшился в 1,5–4 раза. Специалисты прогнозируют падение прибыли финансовых организаций до 500 млрд рублей в 2020 году по сравнению с 2 трлн в 2019-м. Банки рассматривают возможность вывода продуктов в дистанционный формат.

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