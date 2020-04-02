Сбербанк заметил резкое снижение спроса россиян на наличные

Жители России стали меньше использовать наличные рубли и валюту. Такую информацию в четверг, 2 апреля, приводит Сбербанк.

«Спрос на операции с наличными рублями и иностранной валютой в Сбербанке на данный момент находится ниже обычного уровня», — цитирует «РИА Новости» сообщение банка.

В первой половине текущей недели объем снятия наличных рублей гражданами страны снизился на 70% — в офисах банка и на 28% — в банкоматах. Продажи долларов США и выдача валюты с вкладов снизились на 25% по сравнению с аналогичным уровнем на предыдущей неделе.

Резкое снижение заинтересованности граждан в наличности первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин объясняет соблюдением россиянами режима самоизоляции и повышением их финансовой грамотности. По его словам, люди стали активно пользоваться «дистанционными банковскими сервисами, в которых можно точно так же покупать и продавать валюту, оплачивать покупки и совершать сотни различных финансовых операций».

Неделя с 30 марта по 3 апреля в России объявлена нерабочей в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции. О соответствующем решении сообщил президент страны Владимир Путин во время обращения к гражданам 25 марта. Российский лидер призвал соотечественников оставаться дома.

29 марта власти Москвы и Подмосковья первыми ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей вне зависимости от возраста. Позднее их примеру последовало большинство регионов страны.

В период режима самоизоляции люди могут покидать свои дома только в случае обращения за медицинской помощью, ради похода в магазин, аптеку или выгула домашних животных и для поездок на работу, если нет возможности перейти на удаленный режим.

По состоянию на 1:00 мск 2 апреля, в России выявлено 2777 случаев заражения COVID-19.

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