В Кремле оценили ситуацию с ослаблением рубля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 20 марта, ответил журналистам на вопрос о том, как относится глава государства к ослаблению рубля на финансовых рынках.

«Клеить такие ярлыки на основе трех-четырехдневной динамики — непрофессионально, по меньшей мере. Скачки — это, конечно, неприятно. Это спровоцировано и неблагоприятной мировой конъюнктурой, и тем самым идеальным штормом в мировой экономике, и эмоциональным фоном», — сказал Песков.

Он отметил, что работа идет. И, по его словам, волатильность обязательно сменится стабильностью.

Вместе с тем Песков отказался давать прогнозы на то, вернется ли курс рубля к параметрам начала этого года.

«Это вопрос не ко мне», — коротко ответил пресс-секретарь.

Ранее в этот же день курс доллара на открытии торгов Московской биржи опустился до 78 рублей. В то время как еще накануне за доллар давали больше 80 рублей.

Однако вечером 19 марта рубль усилил свои позиции на фоне подорожания нефти. Курс евро опустился до 84,88 рубля, доллара — до 79,48 рубля.

Ситуация на мировых и российских рынках изменилась 6 марта после провала переговоров стран – участниц ОПЕК+. После этого резко упали цены на нефть и заметно снизился курс рубля по отношению к бивалютной корзине.

В то же время министр финансов Антон Силуанов заявил, что последствия от турбулентности на рынках не окажут таких значительных последствий, которые может преподнести коронавирус.