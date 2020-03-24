В России спрогнозировали рост цен на авто на вторичном рынке

В течение 2020 года спрос на новые автомобили будет снижаться, и к концу года снизится примерно на 12–15% от предыдущего года, зато будет расти спрос на вторичном рынке, рассказал «Известиям» директор автосервиса Porsche-car Юрий Димитров во вторник, 24 марта. По его словам, из-за этого на вторичном рынке начнется рост цен.

«В связи с обострившейся экономической ситуацией в России, связанной с ослаблением рубля и падением цен на нефть, автодилеры стали повышать цены на новые автомобили, которые начали поступать в дилерские центры уже после ослабления рубля», — сказал эксперт.

Часть автолюбителей сейчас постараются купить новые машины по старым ценам, а на новые партии, которые поступили после ослабления рубля, спрос снизится, подчеркнул Димитров.

Всё это приведет к тому, что в конечном итоге начнется рост цен и на вторичные автомобили, а значит, часть автовладельцев предпочтет вкладывать деньги в ремонт своих авто, потому что это дешевле, чем покупать подержанную машину, которую все равно придется обслуживать и ремонтировать. И это дешевле, чем покупать новый автомобиль, заключил эксперт.

В свою очередь, владелец автосервиса WOW-Autoservice Денис Климов заявил, что в данный момент повышенного спроса на услуги по ремонту автомобилей нет.

«Но пока играет роль тот фактор, что ситуация в экономике до конца не устоялась, автолюбители не осознают всех последствий, которые могут отразиться на рынке. Цены на новые и подержанные автомобили вырастут, вырастет цена на топливо, поэтому люди станут больше задумываться о ремонте авто, нежели о покупке нового или подержанного. Запчасти тоже вырастут в цене, но рост будет совсем небольшой, так как на российских складах достаточно продукции», — сказал Климов.

Он добавил, что спрос на ремонтные услуги, скорее всего, к лету вырастет на 20–25%, тогда, когда ситуация в экономике России более-менее прояснится.

В марте сообщалось, что в РФ за два первых месяца 2020 года было выпущено 212 тыс. легковых автомобилей, что на 14,1% меньше, чем за такой же период прошлого года.

Торги во вторник на Московской бирже открылись укреплением рубля. Курс доллара упал на 1,4%, до 78,5 рубля, курс евро — до 85,1 рубля.

Ситуация на мировых и российских рынках изменилась после того, как 6 марта переговоры РФ и стран — участниц ОПЕК+ провалились. Стороны не пришли к соглашению, в результате чего нефтяные цены начали падать, заметно снизился курс рубля по отношению к бивалютной корзине, а акции российских компаний потеряли в своих позициях.