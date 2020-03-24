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Volkswagen остановит сборку машин в РФ из-за нехватки компонентов

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Фото: ТАСС/Станислав Красильников
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Автоконцерн Volkswagen приостановит производство машин в России из-за нехватки компонентов, поставляемых с европейских заводов предприятия. Об этом во вторник, 24 марта, сообщил представитель концерна.

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Производство будет остановлено на автомобильном заводе в Калуге и приостановлена сборка в Нижнем Новгороде на две недели — с 30 марта по 10 апреля.

«Период приостановки производства будет квалифицироваться как простой и будет оплачиваться производственному персоналу согласно российскому законодательству и локальным нормативным актам компании», — цитирует сообщение концерна «РИА Новости».

Накануне европейский аэрокосмический концерн Airbus объявил о частичном возобновлении производства на сборочных площадках во Франции и Испании.

В этот же день президент США Дональд Трамп заявил, что власти страны через 15 дней примут решение о том, когда надо возобновить работу промышленного сектора в условиях распространения коронавируса.

В воскресенье власти Италии решили приостановить всё производство в стране за исключением предприятий, производящих продукцию первой необходимости.

К 23 марта в России диагностировано 438 случаев заболевания COVID-19. 17 человек вылечились. По данным Worldometers на 24 марта, всего в мире подтверждено свыше 382 тыс. случаев заболевания, скончались 16,5 тыс. человек.

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