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Airbus частично восстановил производство во Франции и Испании

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Фото: Global Look Press via ZUMA Press/Dirk Waem
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Европейский аэрокосмический концерн Airbus объявил о частичном возобновлении производства на сборочных площадках во Франции и Испании. Об этом говорится в заявлении компании, опубликованном на ее сайте в понедельник, 23 марта.

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«Решение принято после комплексной санитарной подготовки производственных помещений и внедрения специальных мер, обеспечивающих безопасное пребывание сотрудников на рабочем месте», — говорится в сообщении.

23 марта сборочные работы на площадках Airbus во Франции и Испании возобновили производство после четырехдневной паузы, уточнили в компании. В ходе производства соблюдаются строгие процессы охраны здоровья и безопасности, правила гигиены.

Airbus делает все возможное для поддержки сотрудников, обеспечивая максимальную гибкость работы. Для сотрудников предусмотрена возможность работать из дома, где это возможно.

Накануне власти Италии решили приостановить всё производство в стране за исключением предприятий, производящих продукцию первой необходимости. Эта страна превратилась фактически в европейский очаг коронавируса. В Италии более 53,8 тыс. зараженных, скончались почти 5 тыс., выздоровели ― 6 тыс.

По последним данным, в мире заразились коронавирусом более 300 тыс. человек, скончались от COVID-19 почти 13 тыс.

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