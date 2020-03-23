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В Казахстане выплатят по $95 потерявшим доход из-за коронавируса

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Фото: Depositphotos
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил назначить ежемесячную выплату в размере 42 500 тенге (около $95 долларов) потерявшим доход в период действия чрезвычайного положения, введенного из-за коронавируса. Об этом говорится на сайте президента Казахстана в понедельник, 23 марта.

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Как Токаев отметил в ходе заседания Государственной комиссии по чрезвычайному положению, только в Алма-Ате численность работников предприятий в общей сложности сократилась на 266 тыс. человек. Подобная ситуация наблюдается по индивидуальным предпринимателям, 80% которых приостановили работу, добавил лидер.

«По предварительным расчетам, текущая ситуация отрицательно повлияла на финансовое состояние около 500 тыс. горожан», — добавил Токаев. В совокупности на данную помощь могут рассчитывать не менее 1,5 млн человек.

В Казахстане подтверждено 62 случая коронавируса. С 16 марта в стране действует режим чрезвычайного положения.

19 марта министерство здравоохранения Казахстана зафиксировало случай заражения коронавирусом у гражданина России, находящегося в городе Алма-Ате.

С 19 марта на территории страны ввели режим карантина в городах Нур-Султан и Алма-Ата. Помимо запрета на въезд в главные города Казахстана ограничены внутренние передвижения граждан и общественного транспорта. Объявлено о закрытии непродовольственных рынков и крупных торговых центров.

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