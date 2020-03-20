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Путин и Токаев обсудили ситуацию с коронавирусом в РФ и Казахстане

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Фото: РИА Новости/Алексей Никольский
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Президент России Владимир Путин и казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев по телефону обсудили меры для предотвращения распространения коронавируса. Об этом в пятницу, 20 марта, сообщает пресс-служба Кремля.

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«Обсуждены предпринимаемые в России и Казахстане шаги по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Условлено о наращивании взаимодействия в борьбе с пандемией, тесной координации при решении проблем, с которыми сталкиваются граждане обоих государств в связи с введенными ограничительными мерами», ― говорится в сообщении.

Отмечается, что разговор был инициирован казахстанской стороной.

Накануне сообщалось, что министерство здравоохранения Казахстана зафиксировало случай заражения коронавирусом у гражданина России, находящегося в городе Алма-Ате.

С 19 марта на территории страны вводится режим карантина в городах Нур-Султан и Алма-Ата. Помимо запрета на въезд в главные города Казахстана также будут ограничены внутренние передвижения граждан и общественного транспорта. Объявлено о закрытии непродовольственных рынков и крупных торговых центров. Власти обещали организовать коридор доставки продовольствия для местного населения.

18 марта «Аэрофлот» объявил о приостановке авиасообщения с Нур-Султаном, Алма-Атой, Костанаем, Карагандой, Актау, Актобе, Шымкентом и Атырау. 15 марта правительство Казахстана сообщило о закрытии госграниц на въезд–выезд, президент Токаев ввел режим чрезвычайного положения с 16 марта до середины апреля.

В настоящее время в Казахстане зафиксировано 49 случаев заражения коронавирусом, а в России выявлено 206 зараженных.

Вспышка коронавируса SARS-CoV-2 была впервые выявлена в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. 11 марта ВОЗ объявила о пандемии коронавируса. Случаи острого респираторного инфицирования были зафиксированы более чем в 130 странах.

По данным Worldometer на 20 марта, в мире заболело более 254 тыс. человек, вылечились более 89 тыс. пациентов, умерли 10 442 человека.

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