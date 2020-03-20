Курс доллара опустился до 78 рублей в начале торгов

На открытии торгов на Московской бирже в пятницу, 20 марта, российский рубль укрепился по отношению к доллару на 1,3% и достиг отметки в 78,1 рубля. К евро российская валюта укрепилась на 0,9%, в моменте достигая 83,87 рубля.

Индекс Мосбиржи на 11:14 мск вырос на 5,68%, до 2404,96 пункта, индекс РТС — на 8,27%, до 977,25 пункта.

Накануне вечером рубль усилил свои позиции на фоне подорожания нефти. Курс евро опустился до 84,88 рубля, доллара — до 79,48 рубля.

На рынке Forex евро торговался по 84,9 рубля, снизившись на 3,85%. Курс доллара упал на 1,6%, составив 79,5 рубля.

В тот же день майские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE выросли более чем на 15%, до $28,3 за баррель. Нефть WTI подорожала на 22,13% — до $25,45 за баррель.

Ситуация на мировых и российских рынках изменилась после того, как 6 марта прошли неудачные переговоры России и стран – участниц ОПЕК+. В результате цены на нефть обрушились, заметно снизился курс рубля по отношению к бивалютной корзине, акции российских компаний также потеряли в своих позициях.