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Торги на Мосбирже открылись ростом рубля

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Во вторник, 24 марта, курс доллара упал на 1,4%, до 78,5 рубля по состоянию на 10:12 мск, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс евро понизился на 0,5% — до 85,1 рубля.

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Накануне на Мосбирже наблюдались скачки американской валюты. Днем произошел скачок доллара до 81,2 рубля, но к вечеру он опустился до 79,76 рубля.

В то же время евро рос на 63 копейки — до уровня 86,03 рубля.

Ситуация на мировых и российских рынках изменилась после того, как 6 марта переговоры России и стран — участниц ОПЕК+ провалились. Стороны не пришли к соглашению, в результате чего нефтяные цены начали падать, заметно снизился курс рубля по отношению к бивалютной корзине, а акции российских компаний потеряли в своих позициях.

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