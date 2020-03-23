После дневного падения рубля доллар опустился ниже 80 рублей, следует из данных Московской биржи в понедельник, 23 марта.

Курс доллара расчетами «завтра» на 16:01 мск снижался на 17 копеек, до 79,76 рубля, курс евро рос на 63 копейки, до уровня 86,03 рубля, свидетельствуют данные торгов.

В то же время евро растет на 0,8%.

Ранее в этот же день сообщалось, что курс доллара поднялся на 1,6%, до 81,2 рубля, а курс евро вырос на 2%, до 87,12 рубля.

18 марта финансовый и биржевой аналитик Степан Демура заявил в разговоре с «Москва 24», что в ближайшее время доллар будет только расти. Ближайший прогноз, по мнению аналитика, — 85–86 рублей за доллар. По его словам, пока цены на нефть будут падать, не стоит ожидать укрепления национальной валюты.

Ситуация на мировых и российских рынках изменилась после того, как 6 марта прошли неудачные переговоры России и стран — участниц ОПЕК+. В результате цены на нефть обрушились, заметно снизился курс рубля по отношению к бивалютной корзине, акции российских компаний также потеряли в своих позициях.