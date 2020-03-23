Курс доллара на открытии торгов превысил 81 рубль

Курс доллара на открытии Мосбиржи в понедельник, 23 марта, поднялся на 1,6%, до 81,2 рубля, следует из данных биржи.

Курс евро вырос на 2%, до 87,12 рубля.

18 марта финансовый и биржевой аналитик Степан Демура заявил в разговоре с «Москва 24», что в ближайшее время доллар будет только расти. Ближайший прогноз, по мнению аналитика, — 85–86 рублей за доллар. По его словам, пока цены на нефть будут падать, не стоит ожидать укрепления национальной валюты.

Ситуация на мировых и российских рынках изменилась после того, как 6 марта прошли неудачные переговоры России и стран – участниц ОПЕК+. В результате цены на нефть обрушились, заметно снизился курс рубля по отношению к бивалютной корзине, акции российских компаний также потеряли в своих позициях.