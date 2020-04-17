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Греф даст интервью депутату Госдумы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Председатель правления ПАО «Сбербанк» Герман Греф даст большое видеоинтервью Андрею Макарову, главе комитета Госдумы по бюджету и налогам. Об этом рассказали «Известиям» в пятницу, 17 апреля, в пресс-службе банка.

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Интервью будет опубликовано 21 апреля на всех информационных ресурсах Rambler Group. Также оно будет доступно для просмотра на площадке онлайн-кинотеатра Okko.

Беседа будет длиться полтора часа. Греф даст ответы на часто задаваемые вопросы о ситуации в российской и мировой экономике, банковском секторе и бизнесе. Часть вопросов для интервью будет отобрана из присланных читателями изданий Rambler Group. Главными критериями станут оригинальность и актуальность проблемы.

Сбербанк относится к числу финансовых организаций, предоставляющих отсрочку по погашению займов физлицам, ИП и представителям малого и среднего бизнеса, если они могут подтвердить сокращение дохода более чем на 30%. Банк также дает право на отсрочку заемщикам, у которых возникли сложности с платежами по кредиту из-за ситуации с коронавирусом. Финансовый конгломерат в рамках собственной программы получил более 50 тыс. заявок от юридических лиц и осуществил реструктуризацию на 38,3 млрд рублей.

Данные изменения банк вводит во исполнение указов президента РФ Владимира Путина в рамках поддержки бизнеса на фоне эпидемии коронавируса SARS-CoV-2 в стране.

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