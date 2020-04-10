Песков рассказал о распоряжении средствами от сделки со Сбербанком

Распоряжаться деньгами от сделки со Сбербанком будет правительство России. Об этом сообщил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков в пятницу, 10 апреля.

На вопрос, будут ли деньги направлены на нацпроекты, как планировалось ранее, или их потратят на борьбу с последствиями кризиса, Песков ответил: «Это вопрос правительства. Правительство будет принимать решение, как и куда канализировать эти средства».

Представитель Кремля подчеркнул, что в национальные проекты пока не вносилось никаких корректировок.

О завершении сделки по покупке правительством акций Сбербанка сообщалось ранее 10 апреля. Сумма сделки составила 2,14 трлн рублей.

По словам источников «Известий», изначально сумма должна была быть на 300 млрд рублей больше, но скорректировалась из-за подешевения акций банка на Московской бирже. С момента объявления о сделке (в феврале) они обвалились на 20%.

18 марта президент России Владимир Путин подписал закон о покупке правительством у Центробанка 52,3% обыкновенных акций Сбербанка. В документе уточняется, что продажа акций производится по средневзвешенной цене.

Проект закона, предлагающего замену оферты миноритариям Сбербанка на механизм акционерного соглашения, был внесен в нижнюю палату парламента 10 марта. В этот же день Центробанк анонсировал схему продажи акций без оферты. Такой план регулятор принял из-за волатильности на финансовых рынках.

11 февраля стало известно, что Минфин России и ЦБ разработали законопроект о выкупе акций Сбербанка. Отмечалось, что при совмещении Центробанком роли акционера, регулятора и надзорного органа возникает конфликт интересов. По словам специалистов, продажа акций должна его разрешить и добиться равноудаленности ЦБ от участников финансового рынка.