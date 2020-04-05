Сбербанк разъяснил правила предоставления кредитных каникул

Сбербанк разъяснил, по каким кредитам и как именно можно оформить каникулы. Соответствующее сообщение появилось на сайте финансово-кредитного учреждения в воскресенье, 5 апреля.

«Кредитные каникулы предоставляются при условии снижения официального, облагаемого налогом дохода за последний месяц по сравнению со средним доходом в 2019 году. При этом сам кредит должен быть получен до 3 апреля 2020 года. Законом предусмотрены официальные документы, подтверждающие снижение дохода», — говорится в заявлении.

В Сбербанке подчеркивают, что заявителям нужно будет предоставить в банк все необходимые документы в течение 90 дней.

Кроме того, кредитные каникулы предоставляются только по займам, максимальная сумма которых не превышает следующие значения: по ипотечным кредитам — 1,5 млн рублей, автокредиты — 600 тыс. рублей, по потребкредитам для ИП — 300 тыс. рублей, для физлиц — 250 тыс. рублей, по кредитным картам для физических лиц — 100 тыс. рублей.

В Сбербанке добавили, что если заемщик не сумеет в указанные выше сроки предоставить все документы на получение кредитных каникул, то условия обязательств будут возвращены. Как следствие, образуется просроченная задолженность, накопление неустойки и ухудшится кредитная история.

3 апреля президент России Владимир Путин подписал закон, который дает право гражданам и малому бизнесу обращаться в банк с требованием о предоставлении отсрочки по оплате кредита сроком до шести месяцев.

Вместе с тем Центробанк призвал граждан не злоупотреблять кредитными каникулами. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина убеждена, что к просьбе об отсрочке платежей нужно подходить осознанно и пользоваться ей, только если действительно нет возможности обслуживать долг.