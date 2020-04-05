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ЦБ разъяснил порядок начисления процентов в кредитные каникулы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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В период действия кредитных каникул, введенных из-за эпидемии коронавируса, проценты по займам граждан будут начисляться и дальше, сообщили в Центробанке.

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Так, по ипотеке будут начисляться проценты в обычной ставке, установленной договором. Ко кредитным картам и потребительским кредитам будет действовать льготная схема — 2/3 среднерыночной ставки по аналогичному виду займа, которую рассчитывает Банк России, пишет 4 апреля «Российская газета».

После возобновления заемщиком регулярных платежей после каникул предусмотрен разный порядок выплаты начисленных процентов.

По кредитным картам необходимо погасить невыплаченные проценты в течение 24 месяцев, с первым взносом в период 30 дней по окончании каникул.

По потребкредитам начисленные за льготный период проценты выплачиваются после погашения кредита ежемесячными платежами.

По ипотеке платежи, которые не выплачивались в указанный период, а также проценты необходимо погасить после выплаты регулярных ежемесячных платежей.

«Если у вас есть возможность платить посильные для вас суммы кредитору во время льготного периода, то эти платежи будут направляться на уменьшение основного долга по кредиту, что позволит снизить сумму начисляемых процентов», — указали в ЦБ.

3 апреля президент РФ Владимир Путин подписал закон, который дает право гражданам и малому бизнесу обращаться в банк с требованием о предоставлении отсрочки по оплате кредита сроком до шести месяцев.

Такие кредитные каникулы могут быть предоставлены заемщикам, которые докажут банку, что их доходы за прошедший месяц упали на 30% и более. Заемщик может потребовать от банка как отсрочку по выплатам кредита, так и уменьшение размера ежемесячного платежа.

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