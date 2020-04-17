Резервные каникулы: банкам могут дать допльготы на поддержку заемщиков

Регулятор может дать дополнительные послабления банкам, чтобы те чаще применяли собственные программы реструктуризации займов в дополнение к кредитным каникулам. Об обсуждении этого вопроса «Известиям» рассказал вице-президент Ассоциации банков «Россия» (АБР) Алексей Войлуков, информацию подтвердили в ВТБ. Сейчас заявки на отсрочки по кредитам уже поступают десятками тысяч, но многие из них не соответствуют требованиям госпрограммы — по суммам долга и сокращению доходов в 30%, рассказали в топ-30 банков.

Индивидуальная отсрочка

Банк России рассматривает возможность дополнительного смягчения регулирования кредитных организаций. Это позволит им более активно применять собственные программы отсрочки по займам в дополнение к кредитным каникулам, рассказал «Известиям» Алексей Войлуков. В частности, по ссудам, реструктурированным по внутрибанковским программам, можно будет не доначислять резервы, а также не ухудшать кредитную оценку таким заемщикам, отметил вице-президент АБР.

По его словам, это позволит банкам помогать более широкому кругу лиц, поскольку под действие механизма кредитных каникул подпадают только ограниченные суммы займов. Кроме того, финансовая организация способна учитывать индивидуальные условия каждого клиента, тогда как на кредитные каникулы могут рассчитывать только граждане, лишившиеся более чем 30% своего дохода, напомнил Алексей Войлуков. По его словам, изменения должны рассмотреть в ближайшее время и, при положительном решении регулятора, они могут вступить в силу в тот же день.

ВТБ в числе других банков ведет диалог с ЦБ о дополнительных регуляторных послаблениях в связи с поддержкой граждан в части кредитных каникул — как по государственным, так и по собственным программам, сообщили «Известиям» в финансовой организации. В пресс-службе добавили, что ожидают от Банка России соответствующие информационные письма.

Справка «Известий» Закон о кредитных каникулах дает возможность физлицам, ИП и представителям малого и среднего бизнеса получить отсрочку в погашении займа на полгода, если они могут подтвердить сокращение дохода более чем на 30%. При этом банк не имеет права начислять штрафы и пени за неуплату, а также накладывать арест на имущество в залоге. Чтобы попасть под действие программы, кредиты для физлиц не должны превышать 250 тыс. рублей, для ИП — 300 тыс. рублей, по кредитным картам — 100 тыс. рублей, по автокредитам — 600 тыс. рублей. Предельный лимит по ипотеке зависит от региона.

Регулятор уже позволил банкам не начислять допрезервы по кредитам, «ушедшим» на каникулы по госпрограмме. В ЦБ не ответили на вопрос «Известий» о том, действительно ли прорабатываются дополнительные меры для мотивации банков применять собственные программы реструктуризации задолженностей.

Десятки тысяч заявок

«Известия» спросили тридцатку крупнейших банков о том, сколько заявок на реструктуризацию займов к ним поступило, и какая часть из них соответствует требованиям госпрограммы.

Сбербанк получил более 50 тыс. заявок по собственной программе реструктуризации для юрлиц, по 17 тыс. из них мера поддержки уже реализована, сообщил «Известиям» зампред правления банка Анатолий Попов. Он подчеркнул, что объем поддержки составил 38,3 млрд рублей, из них 30 млрд приходится на предприятия МСП. Кредитные каникулы для физлиц по собственной программе Сбера могут применяться для ссуд на любую сумму, добавили в банке;

На 15 апреля в ВТБ обратилось около 80 тыс. клиентов-физлиц с заявками на кредитные каникулы как по госпрограмме, так и по собственным правилам банка. Свыше 73 тыс. из них (более 90%) уже получили одобрение, сообщили в организации;

В Росбанк поступило свыше 17 тыс. обращений от клиентов, испытывающих трудности с обслуживанием своих обязательств. В банке пообещали, что всем, кто не соответствует закону о кредитных каникулах, дадут возможность получить отсрочку по внутренней программе;

Банк «Открытие» обработал более 3 тыс. заявок: по 20% из них принято положительное решение, а еще по 20% — дан отказ, в том числе по причине отзыва заявок самими клиентами, сообщили «Известиям» в кредитной организации;

С начала апреля банк «Санкт-Петербург» принял более 2,3 тыс. запросов на реструктуризацию, при этом только 30% из них соответствуют требованиям госпрограммы, сообщили в кредитной организации;

В Промсвязьбанк и Абсолют Банк поступило примерно по 1 тыс. заявок, сообщили их представители;

«Зенит» получил более 700 заявок на отсрочку по кредитам, и лишь треть из них подпадает под условия кредитных каникул. Остальные случаи в организации рассматриваются по собственным, более лояльным программам рефинансирования, рассказали в банке.

При сокращении доходов заемщика банки должны создавать дополнительные резервы по их ссудам — это может давить на показатель достаточности капитала кредитной организации, пояснил глава люксембургского офиса консалтинговой компании KRK Group Никита Рябинин. По его словам, банки также пострадают от кризиса и разделят риски со своими клиентами, поэтому они будут идти на кооперацию с пострадавшими физлицами и собственниками бизнеса. Регулятору, в свою очередь, следует поддержать это стремление: отсрочки по кредитам без создания дополнительных резервов, пересмотр нормативов в отношении определенных банков и заемщиков, а также снижение ключевой ставки будут иметь положительные последствия.

Риски невозврата средств для банков в последнее время сильно увеличились, при этом государство не должно перекладывать на кредитные организации ответственность за поддержку граждан, считает гендиректор Bengala Investment Алексей Буянов.

В ситуации форс-мажора льготы по резервированию позволят несколько сгладить негативное влияние на кредитные портфели, которое произойдет даже с учетом всех уже утвержденных мер поддержки, согласен инвестиционный стратег «БКС Премьер» Александр Бахтин. Он подчеркнул, что более эффективная мера — это прямые субсидии со стороны государства для граждан и предприятий: для позитивного эффекта пострадавшим от кризиса должны компенсировать хотя бы 50–60% от прежнего уровня дохода.