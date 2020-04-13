Сбербанк зафиксировал рост числа DDoS-атак на свои системы

В последние дни Сбербанк фиксирует рост числа DDoS-атак на свои системы. Об этом в понедельник, 13 апреля, рассказал в интервью «РИА Новости» зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

«Последние дни мы видим увеличение числа DDoS-атак, с начала года их уже было 26, но в целом наша служба кибербезопасности работает в штатном режиме», — сообщил собеседник агентства.

По словам зампреда правления банка, в связи с переходом сотрудников на дистанционный режим работы для защиты кибепространства компании требуются дополнительные меры, в том числе и со стороны работников. На данный момент более 70 тыс. сотрудников Сбербанка продолжают работать на удаленном режиме.

«В Сбербанке действует правило, согласно которому вся работа с персональными данными клиентов выполняется только из офисов банка. Кроме того, при переводе некритичных функций на дистанционной режим отработаны технологии и процессы, которые обеспечивают надежную киберзащиту работающих дистанционно сотрудников», —добавил Кузнецов.

Он указал, что в центр кибербезопасности банка круглосуточно поступают в обработку 17 млрд событий, при этом ежегодно проводится анализ более 150 новых угроз, фиксируется и блокируется не менее 20 фишинговых доменов. В конце 2020 года Сбербанк запустил собственную платформу аналитики киберугроз Sberbank Threat Intelligence Platform, которая позволила увеличить показатели по выявлению инцидентов и реагированию на кибератаки.

Ранее 13 апреля власти Москвы зафиксировали бот-атаку на сервера портала mos.ru, через который можно оформить электронные пропуска для передвижения по городу.