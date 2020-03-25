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Шойгу заявил о кибератаках на объекты Минобороны из-за границы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Более 25 тыс. кибератак из-за рубежа было совершено на инфраструктуру Вооруженных сил России за последние три года. Об этом 25 марта в ходе правительственного часа в Совете Федерации заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

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«При этом ежегодно количество [кибератак] увеличивается в среднем на 12%», — приводит его слова «РИА Новости».

Шойгу отметил, что информационное пространство стало «еще одним театром военных действий», однако Россия готова к этой борьбе. В ведомстве создана надежная система защиты информационных ресурсов, которая обеспечивает устойчивость управления Вооруженными силами.

Ранее, 21 февраля, глава Пентагона Марк Эспер заявил журналистам, что Соединенные Штаты должны придерживаться «атакующей» стратегии в киберсфере, а не ограничиваться только защитой от кибератак.

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