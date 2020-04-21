В Сбербанке рассчитали сроки выхода России на плато по COVID-19

В Сбербанке построили модель развития эпидемиологической обстановки в России. По подсчетам специалистов, пик заболеваемости в стране придется на 5–10 мая. Об этом во вторник, 21 апреля, рассказал глава банка Герман Греф.

«Мы сделали математическую модель. По нашим оценкам, такой пик наступит в стране примерно с 5 по 10 мая», — заявил Греф в видеоинтервью на Сбербанк TV.

20 апреля глава федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова дала свой прогноз по выходу России на плато по количеству заражений коронавирусной инфекцией. По ее словам, это произойдет до начала мая, так как рост числа тяжелых форм коронавируса остановился и наблюдается только общий прирост зараженных.

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников спрогнозировал, что принятые властями меры против коронавируса позволят к концу апреля – началу мая выйти на плато и замедлить рост заражений.

Президент России Владимир Путин назвал сложной ситуацию с распространением коронавируса в стране. Он считает, опираясь на мнение специалистов, что пик заболеваемости еще впереди.

По состоянию на 21 апреля в России подтвердились 52 763 случая заболевания COVID-19, из них 5642 — за последние сутки. 3873 человека вылечились. 456 пациентов скончались.

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