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Минпромторг внес 246 компаний в перечень системообразующих предприятий

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Минпромторг внес 246 компаний в список системообразующих предприятий российской экономики в сфере промышленности и торговли. Перечень был опубликован на сайте ведомства в понедельник, 20 апреля.

В список вошли компании из 15 отраслей. Отмечается, что он будет дополняться новыми предприятиями, которые будут соответствовать установленным критериям.

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Ранее, 17 апреля, правительственная комиссия по повышению устойчивости российской экономики, которую возглавляет первый вице-премьер Андрей Белоусов, одобрила четыре отраслевых списка системообразующих предприятий, однако некоторые предложения были отправлены на доработку и теперь будут рассмотрены 24 апреля.

15 апреля президент России Владимир Путин поручил доработать перечень, чтобы он составлялся «на основе внятных, четких, объективных критериев». Для его участников он предложил предусмотреть льготные кредиты на пополнение оборотных средств, которые государство будет субсидировать на размер ключевой ставки ЦБ. Половину кредита обеспечат госгарантиями Минфина.

Список отраслей экономики, наиболее пострадавших от коронавируса, был утвержден правительством 6 апреля. В него вошли авиаперевозки, аэропортовая деятельность и автоперевозки; культура, организация досуга и развлечений; физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт; деятельность туристических агентств и других организаций в сфере туризма; гостиничный бизнес; общепит, организации дополнительного образования и негосударственные образовательные учреждения; деятельность по организации конференций и выставок, деятельность по предоставлению бытовых услуг населению (ремонт, стирка, химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты).

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