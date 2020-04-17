Одобрены четыре отраслевых перечня системообразующих предприятий

Правовая комиссия под руководством первого вице-премьера России Андрея Белоусова одобрила четыре отраслевых перечня системообразующих предприятий. Еще ряд предложений отправлен на доработку и будет рассмотрен 24 апреля.

Одобрены первые 489 заявок на включение в перечни, сообщили в Минэкономразвития.

Отраслевые перечни предприятий, согласованные Минэкономразвития при участии Федеральной налоговой службы (ФНС) и одобренные правкомиссией, будут публиковаться профильными ведомствами, передает «Интерфакс». При этом они смогут обновляться.

Ранее 17 апреля глава комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская предложила премьер-министру Михаилу Мишустину включить предприятия водонапорно-канализационного хозяйства России в число системообразующих.

В письме Хованской, помимо просьбы о признании предприятий водонапорно-канализационного хозяйства системообразующими, в частности, предлагается компенсировать им недополученную выручку из федерального бюджета в размере порядка 270 млрд рублей.

В правительстве от комментариев по этому вопросу воздержались.

15 апреля президент России Владимир Путин поручил доработать перечень, чтобы он составлялся «на основе внятных, четких, объективных критериев». Для его участников он предложил предусмотреть льготные кредиты на пополнение оборотных средств, которые государство будет субсидировать на размер ключевой ставки ЦБ. Половину кредита обеспечат госгарантиями Минфина.

Список отраслей экономики, наиболее пострадавших от коронавируса, был утвержден правительством 6 апреля. В него вошли авиаперевозки, аэропортовая деятельность и автоперевозки; культура, организация досуга и развлечений; физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт; деятельность туристических агентств и других организаций в сфере туризма; гостиничный бизнес; общепит, организации дополнительного образования и негосударственные образовательные учреждения; деятельность по организации конференций и выставок, деятельность по предоставлению бытовых услуг населению (ремонт, стирка, химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты).

Новые критерии отбора системообразующих предприятий были утверждены 10 апреля, до этого перечень составлялся на основании трех утвержденных в 2015 году критериев — годовой выручки, размера налоговых отчислений за последние три года и численности персонала. Теперь же выделено 72 отрасли с более объективными показателями для каждой.