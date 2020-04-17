В ЦОДД призвали мотоциклистов остаться дома

Столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) попросил мотоциклистов не выезжать на дороги из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом 17 апреля сообщает пресс-служба ведомства.

«Мы наблюдаем, что количество машин на дорогах резко сократилось, однако с наступлением теплой погоды мотоциклисты всё чаще выезжают на столичные улицы и более того — массово собираются на встречи, что в принципе сейчас запрещено ради их же здоровья», — отметили в ЦОДД.

В ведомстве подчеркнули, что если есть потребность выехать в город, то необходимо быть максимально внимательными, так как за зиму водители автомобилей отвыкли от мотоциклистов.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года в китайском Ухане. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По состоянию на 17 апреля в России подтвердились 32 008 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них 4070 — за последние сутки. 2590 человек вылечились, 273 пациента скончались.

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