Прямой эфир
Сюжет:

В ЦОДД призвали мотоциклистов остаться дома

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) попросил мотоциклистов не выезжать на дороги из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом 17 апреля сообщает пресс-служба ведомства.

Нескользкий тип: мотоциклисты просят сделать разметку менее опасной
Из-за нее происходит каждое четвертое неконтактное ДТП с байкерами

«Мы наблюдаем, что количество машин на дорогах резко сократилось, однако с наступлением теплой погоды мотоциклисты всё чаще выезжают на столичные улицы и более того — массово собираются на встречи, что в принципе сейчас запрещено ради их же здоровья», — отметили в ЦОДД.

В ведомстве подчеркнули, что если есть потребность выехать в город, то необходимо быть максимально внимательными, так как за зиму водители автомобилей отвыкли от мотоциклистов.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года в китайском Ухане. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По состоянию на 17 апреля в России подтвердились 32 008 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них 4070 — за последние сутки. 2590 человек вылечились, 273 пациента скончались.

1

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф и по хештегу #МыВместе. Телефон «горячей линии»: 8 (800) 2000-112.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Новый кроссовер Nissan X-Trail появится летом 2020 года
Lada Sport создала точную копию раллийного ВАЗ-2101
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020