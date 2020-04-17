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Новый кроссовер Nissan X-Trail появится летом 2020 года

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Фото: worldscoop.forumpro.fr
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Мировая премьера нового поколения кроссовера Nissan X-Trail состоится в августе 2020 года. Об этом в пятницу, 17 апреля, сообщает Motor.

Отмечается, что модель станет крупнее предшественника, а также получит новую решетку радиатора, иной бампер и модернизированную оптику.

В салоне появится цифровая приборная панель, информационно-развлекательная система с сенсорным дисплеем, мультируль, беспроводное зарядное устройство для смартфона и круглый селектор выбора режимов движения.

Подтвержденной информации о линейке силовых агрегатов и трансмиссий нового Nissan X-Trail нет. Ожидается, что модель оснастят 2,5-литровым бензиновым мотором мощностью 190 л.с.

20 марта сообщалось, что компания Nissan запатентовала новый логотип.

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