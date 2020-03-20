Nissan сменит логотип

Японская автомобильная компания Nissan запатентовала новый логотип. Об этом в пятницу, 20 марта, сообщает Motor.

Отмечается, что эмблема сохранила прежние очертания, но стала двухмерной и лишилась горизонтальной линии посередине. Теперь название бренда вписано в разомкнутый круг.

Какая модель в линейке марки первой получит эмблемы нового дизайна, не сообщается.

4 марта сообщалось, что BMW показала свой новый двухмерный логотип. Эмблема выполнена в упрощенном дизайне. Логотип лишился черной заливки внешнего круга, но при этом сохранил белые и синие сектора в центре.