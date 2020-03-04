Компания BMW сменила логотип

Немецкая компания BMW показала свой новый двухмерный логотип. Об этом в среду, 4 марта, сообщает Autonews.

Отмечается, что эмблема выполнена в упрощенном дизайне. Логотип лишился черной заливки внешнего круга, но при этом сохранил белые и синие сектора в центре.

В компании заявили, что новый логотип должен привлечь внимание и молодых покупателей, которые хорошо ориентируются в мире цифровых технологий. Первым автомобилем, который получил новый логотип, стал концепт i4. Серийная версия модели появится на европейском рынке в 2021 году. Основным конкурентом BMW i4 станет Tesla Model 3.

Прежняя эмблема BMW была разработана в 1997 году.

30 декабря 2019 года сообщалось, что BMW показала концептуальную версию пикапа, созданного на базе кроссовера X7. Модель существует в единственном экземпляре. На создание пикапа ушло около 10 месяцев. Серийный выпуск такой машины не планируется.