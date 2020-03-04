В Москве испытают новый беспилотный автомобиль

Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ) начинает тестирование в столице нового беспилотного автомобиля. Об этом 4 марта сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на заместителя руководителя Центра компетенций МАДИ по интеллектуально-транспортным системам Андрея Воробьева.

«Основное отличие от предшественников заключается в том, что новый автомобиль может обмениваться информацией с интеллектуальными дорожными системами», — пояснил Андрей Воробьев.

Пока испытания проводятся на одном автомобиле, а к осени планируется запустить еще один. На машине установлен опознавательный знак в виде буквы «А», который означает «Автономное вождение», а также проблесковый маячок желтого цвета.

14 января сообщалось, что беспилотные автомобили «Яндекса» прошли серию испытаний на улицах американского Лас-Вегаса в рамках подготовки к выставке потребительской электроники Consumer Electronics Show.