Volvo остановит свои автозаводы в Швеции и США

Компания Volvo останавливает производство автомобилей на своих трех заводах в Швеции и одном предприятии в США из-за коронавируса. Об этом в четверг, 20 марта, сообщает пресс-служба бренда.

Все четыре завода будут закрыты с 26 марта по 14 апреля. При этом часть сотрудников предприятий переведут на домашний режим работы и сокращенный рабочий день.

Вспышка пневмонии COVID-2019, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. По данным международного статистического бюро Worldometers на 20 марта, во всем мире заразились более 245 тыс. человек, умерли более 10 тыс. инфицированных. Выздоровели более 88 тыс. человек.

13 марта стало известно, что руководство автомобильной компании Lamborghini приняло решение приостановить производство своих машин на заводе в Сант-Агата Болоньезе (Италия) из-за эпидемии коронавируса.