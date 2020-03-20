Прямой эфир
Сюжет:

Volvo остановит свои автозаводы в Швеции и США

0
Фото: TASS/Zuma
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Компания Volvo останавливает производство автомобилей на своих трех заводах в Швеции и одном предприятии в США из-за коронавируса. Об этом в четверг, 20 марта, сообщает пресс-служба бренда.

Все четыре завода будут закрыты с 26 марта по 14 апреля. При этом часть сотрудников предприятий переведут на домашний режим работы и сокращенный рабочий день.

Вспышка пневмонии COVID-2019, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. По данным международного статистического бюро Worldometers на 20 марта, во всем мире заразились более 245 тыс. человек, умерли более 10 тыс. инфицированных. Выздоровели более 88 тыс. человек.

13 марта стало известно, что руководство автомобильной компании Lamborghini приняло решение приостановить производство своих машин на заводе в Сант-Агата Болоньезе (Италия) из-за эпидемии коронавируса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Kia сертифицировала новый кроссовер Mohave для России
Nissan запатентовал в России название нового электромобиля
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020