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Kia сертифицировала новый кроссовер Mohave для России

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Фото: KIA
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На российском рынке появится кроссовер Kia Mohave нового поколения. Это следует из одобрения типа транспортного средства (ОТТС), которое было опубликовано в базе Росстандарта.

Судя по документу, автомобиль получит 250-сильный турбодизельный двигатель объемом три литра, восьмиступенчатую автоматическую коробку передач и систему полного привода.

Длина кроссовера составляет 4880 мм, ширина — 1915 мм, высота — 1765 мм. Колесная база достигает 2895 мм. Модель будет предлагаться с шести- и семиместным салоном.

В базовое оснащение нового Kia Mohave войдут обогрев наружных зеркал, кондиционер, противоугонное устройство, подушки безопасности, очиститель фар, система мониторинга давления воздуха в шинах. Опционально доступна электронная система контроля устойчивости и функция помощи при экстренном торможении (BAS).

18 марта сообщалось, что Kia представила четвертое поколение среднеразмерного кроссовера Sorento.

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