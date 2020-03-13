Прямой эфир
Сюжет:

Lamborghini приостановила выпуск автомобилей в Италии

0
Фото: AUTOS/COMPOSITES REUTERS/Giorgio Benvenuti
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Руководство автомобильной компании Lamborghini приняло решение приостановить производство своих машин на заводе в Сант-Агата Болоньезе (Италия) из-за эпидемии коронавируса. Об этом 13 марта сообщает Motor1.

«Эта мера является актом социальной ответственности перед гражданами Италии, оказавшимися в чрезвычайной ситуации из-за эпидемии коронавируса», — заявил глава автомобильного бренда Стефано Доменикали.

Отмечается, что предприятие Lamborghini в Сант-Агата Болоньезе закроется на период с 13 по 25 марта.

Эпидемия вируса SARS-CoV-2, являющегося причиной тяжелой пневмонии COVID-19, началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухане. По последним данным, число зараженных в мире превысило 132 тыс. человек в 123 странах, умерли почти 5 тыс. пациентов.

13 января сообщалось, что российские дилеры компании Lamborghini начали принимать заказы на новый суперкар Huracan Evo RWD.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Тюнеры сделали из внедорожника Land Rover трехдверное купе
В России стартовали продажи Skoda Karoq в базовой комплектации
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020