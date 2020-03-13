Lamborghini приостановила выпуск автомобилей в Италии

Руководство автомобильной компании Lamborghini приняло решение приостановить производство своих машин на заводе в Сант-Агата Болоньезе (Италия) из-за эпидемии коронавируса. Об этом 13 марта сообщает Motor1.

«Эта мера является актом социальной ответственности перед гражданами Италии, оказавшимися в чрезвычайной ситуации из-за эпидемии коронавируса», — заявил глава автомобильного бренда Стефано Доменикали.

Отмечается, что предприятие Lamborghini в Сант-Агата Болоньезе закроется на период с 13 по 25 марта.

Эпидемия вируса SARS-CoV-2, являющегося причиной тяжелой пневмонии COVID-19, началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухане. По последним данным, число зараженных в мире превысило 132 тыс. человек в 123 странах, умерли почти 5 тыс. пациентов.

13 января сообщалось, что российские дилеры компании Lamborghini начали принимать заказы на новый суперкар Huracan Evo RWD.