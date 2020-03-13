Тюнеры сделали из внедорожника Land Rover трехдверное купе

Британские тюнеры из компании Niels van Roij Design представили новую версию внедорожника Land Rover Range Rover, которая получила название Adventum Coupe. Об этом в пятницу, 13 марта, сообщается на официальной странице фирмы в Facebook.

Отмечается, у модели отсутствуют задние двери, из-за чего автомобиль внешне похож на купе. Кроме того, интерьер отделан исключительно дорогими материалами — натуральной кожей красного цвета, твидом, тиковым деревом и овечьей шерстью.

Автомобиль оснащается пятилитровым турбомотором мощностью 525 л.с.

Стоимость модели составляет €270 тыс. (22 млн рублей). Всего тюнеры выпустят 100 таких машин.

14 января сообщалось, что компания Land Rover приступила к дорожным тестам обновленного внедорожника Discovery с гибридной силовой установкой.