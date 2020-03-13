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Тюнеры сделали из внедорожника Land Rover трехдверное купе

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Фото: facebook.com/nielsvanroijdesign
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Британские тюнеры из компании Niels van Roij Design представили новую версию внедорожника Land Rover Range Rover, которая получила название Adventum Coupe. Об этом в пятницу, 13 марта, сообщается на официальной странице фирмы в Facebook.

Отмечается, у модели отсутствуют задние двери, из-за чего автомобиль внешне похож на купе. Кроме того, интерьер отделан исключительно дорогими материалами — натуральной кожей красного цвета, твидом, тиковым деревом и овечьей шерстью.

Автомобиль оснащается пятилитровым турбомотором мощностью 525 л.с.

Стоимость модели составляет €270 тыс. (22 млн рублей). Всего тюнеры выпустят 100 таких машин.

14 января сообщалось, что компания Land Rover приступила к дорожным тестам обновленного внедорожника Discovery с гибридной силовой установкой.

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