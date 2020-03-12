Названы самые популярные кроссоверы в мире в 2019 году

Самым популярным новым кроссовером на мировом рынке по итогам 2019 года стала модель Toyota RAV4 — за весь прошлый год было продано 949 919 таких машин. Об этом 12 марта сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Второе место занимает «паркетник» Honda CR-V, который в 2019 году был продан в количестве 811 209 экземпляров. На третьем месте находится кроссовер Volkswagen Tiguan — было продано 736 855 единиц.

В топ-10 самых популярных новых кроссоверов на мировом рынке по итогам 2019 года также вошли Hyundai Tucson (530 169 ед.), Nissan Qashqai (498 915), Kia Sportage (477 961), Chevrolet Equinox (430 714), Mazda CX-5 (426 767), Haval H6 (392 605) и Nissan Rogue (389 582 ед.).

24 января сообщалось, что, согласно прогнозу ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД), в 2020 году падение продаж новых легковых автомобилей в РФ может достигнуть 8%.