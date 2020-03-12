Tesla построит в США новый автозавод

Американский производитель электромобилей Tesla планирует построить в США новый завод. Об этом 12 марта пишет Automotive News со ссылкой на генерального директора компании Илона Маска.

На сегодняшний день Tesla активно занимается поисками подходящей площадки для строительства предприятия. По словам Маска, новый завод должен появиться в одном из штатов центральной части США. При этом производимыми на нем автомобилями обеспечат жителей восточного побережья страны.

На новом автомобильном заводе Tesla будут выпускаться кроссоверы Model Y и пикапы Cybertruck. О сумме инвестиций в проект и производственных мощностях предприятия пока не уточняется.

10 марта сообщалось, что Tesla выпустила миллионный по счету электромобиль. Юбилейным стал компактный кроссовер Model Y.