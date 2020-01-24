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Российские дилеры спрогнозировали падение авторынка на 8%

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Согласно прогнозу ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД), в 2020 году падение продаж новых легковых автомобилей в РФ может достигнуть 8%. Об этом 24 января сообщает «Автостат» со ссылкой на пресс-службу РОАД.

При этом, по данным ассоциации, рынок подержанных машин, если и не покажет рост или падение, может удержаться на уровне прошлого года. Всего в 2019 году в России было продано 5,4 млн автомобилей с пробегом.

Также отмечается, что в 2019 году количество официальных дилеров в России увеличилось до 3380 автоцентров. Рост произошел за счет китайских брендов, чья доля в прошлом году достигла 19% (645 дилеров).

14 января сообщалось, что самой продаваемой новой легковой машиной на российском рынке по итогам 2019 года стала отечественная модель Lada Granta.

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