Обновленный Datsun On-DO получил новую комплектацию

Автомобильная марка Datsun, принадлежащая компании Nissan, представила на российском рынке седан On-DO в новой комплектации Comfort. Об этом в четверг, 12 марта, сообщает Autonews.

Машина оборудована 15-дюймовыми колесными легкосплавными дисками, подогревом лобового стекла, задними датчиками парковки, передними подушками безопасности, климат-контролем, а также мультимедийной системой с USB-разъемом.

Седан Datsun On-DO Comfort оснащается бензиновыми двигателями мощностью 87 и 106 л.с. Коробки передач — механическая и четырехступенчатый «автомат». Стоимость автомобиля начинается от 591 тыс. рублей.

21 января сообщалось, что в России начались продажи обновленного седана On-DO. Модель получила новые фары, зеркала заднего вида со светодиодными указателями поворотов и видоизмененный передний бампер. В салоне на передней панели появился новый блок управления системой вентиляции.