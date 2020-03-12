«АвтоВАЗ» отзовет более 12 тыс. автомобилей

Компания «АвтоВАЗ» отзывает с российского рынка 12 192 автомобиля моделей Lada Vesta, Xray и Largus. Об этом 12 марта сообщает «Росстандарт».

Отмечается, что на машины, проданные официальными дилерами с сентября 2019 года по настоящее время, на заводе-изготовителе мог быть установлен бракованный вакуумный усилитель тормозов.

Дилеры «АвтоВАЗа» проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, о необходимости приехать в сервисный центр для бесплатной проверки и замены вакуумного усилителя тормозов.

10 марта сообщалось, что «АвтоВАЗ» рассматривает возможность корректировки цен на автомобили на фоне колебания курса рубля и снижения цен на нефть.