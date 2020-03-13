В России стартовали продажи Skoda Karoq в базовой комплектации

Чешская компания Skoda начала продажи в России кроссовера Karoq в базовой комплектации Active. Об этом 13 марта сообщает пресс-служба бренда.

В стандартное оснащение версии входят кондиционер, аудиосистема с восемью динамиками, система курсовой устойчивости, ассистент подъема в гору, центральный замок, четыре подушки безопасности. Дополнительно автомобиль можно оборудовать круиз-контролем с ограничителем скорости, а также системой контроля дистанции.

На старте продаж модель предлагается с 1,4-литровым бензиновым двигателем мощностью 150 л.с. и восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Стоимость версии Skoda Karoq Active в России составляет 1,387 млн рублей.

Кроссовер Skoda Karoq дебютировал в 2017 году на мотор-шоу во Франкфурте-на-Майне (Германия). Длина новинки составляет 4382 мм, ширина — 1841 мм, а высота — 1605 мм. Объем багажного отделения варьируется от 521 л до 1630 л при сложенных спинках заднего дивана.

12 февраля стало известно, что новый серийный электромобиль Skoda получит название Enyaq.