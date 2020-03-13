Прямой эфир

В России стартовали продажи Skoda Karoq в базовой комплектации

0
Фото: press.skoda-avto.ru
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Чешская компания Skoda начала продажи в России кроссовера Karoq в базовой комплектации Active. Об этом 13 марта сообщает пресс-служба бренда.

В стандартное оснащение версии входят кондиционер, аудиосистема с восемью динамиками, система курсовой устойчивости, ассистент подъема в гору, центральный замок, четыре подушки безопасности. Дополнительно автомобиль можно оборудовать круиз-контролем с ограничителем скорости, а также системой контроля дистанции.

На старте продаж модель предлагается с 1,4-литровым бензиновым двигателем мощностью 150 л.с. и восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Стоимость версии Skoda Karoq Active в России составляет 1,387 млн рублей.

Кроссовер Skoda Karoq дебютировал в 2017 году на мотор-шоу во Франкфурте-на-Майне (Германия). Длина новинки составляет 4382 мм, ширина — 1841 мм, а высота — 1605 мм. Объем багажного отделения варьируется от 521 л до 1630 л при сложенных спинках заднего дивана.

12 февраля стало известно, что новый серийный электромобиль Skoda получит название Enyaq.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Названы самые популярные кроссоверы в мире в 2019 году
Tesla построит в США новый автозавод
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020