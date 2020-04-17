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В России подорожали автомобили Datsun

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Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
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Автомобильная компания Datsun в апреле изменила стоимость своих моделей в России. Об этом 17 апреля сообщает портал «Цена. Авто». Машины стали дороже на 0,7 — 1% относительно прежней цены.

В частности, новая цена на седан Datsun on-DO в начальной комплектации составляет 511 тыс. рублей, максимальная комплектация подорожала до 691 тыс. рублей. Хэтчбек mi-DO предлагается к продаже от 534 до 714 тыс. рублей.

Всего по итогам января — марта 2020 года на российском рынке было продано 4877 новых автомобилей Datsun, что на 10% меньше, чем 1 квартале 2019 года.

21 января сообщалось, что российские дилеры Datsun начали принимать заказы на обновленную версию седана on-DO.

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