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В России на четверть выросли продажи полисов ОСАГО

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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В России за первые две недели апреля, когда были усилены карантинные меры, было продано 53 458 полисов ОСАГО, что на 26% больше, чем за такой же период марта этого года. Об этом 17 апреля сообщает аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на главу Российского союза автостраховщиков (РСА) Игоря Юргенса.

«Страховые союзы также продолжают работу на социально значимых блоках, таких, например, как осуществление компенсационных выплат по ОСАГО», — добавил Игорь Юргенс.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. По состоянию на 16 апреля в России зарегистрировано 27 938 случаев заражения коронавирусом.

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