В России на 10% выросли продажи новых люксовых автомобилей

В 1 квартале 2020 года россияне приобрели 297 новых автомобилей сегмента Luxury, что на 10% больше, чем в январе — марте 2019 года. Об этом 16 апреля сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Самым популярным люксовым авто стал Mercedes-Benz Maybach S-Class, который был продан в количестве 129 единиц.

Также жители страны за три месяца 2020 года стали обладателями 66 новых машин Bentley, 40 — Rolls-Royce, 34 — Lamborghini, 22 — Maserati, 4 Ferrari и 2 — Aston Martin.

15 апреля сообщалось, что в России в январе—марте текущего года был продан 1961 новый мотоцикл, что на 105,1% больше, чем в I квартале 2019 года.