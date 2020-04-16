Прямой эфир

В России на 10% выросли продажи новых люксовых автомобилей

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В 1 квартале 2020 года россияне приобрели 297 новых автомобилей сегмента Luxury, что на 10% больше, чем в январе — марте 2019 года. Об этом 16 апреля сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Самым популярным люксовым авто стал Mercedes-Benz Maybach S-Class, который был продан в количестве 129 единиц.

Также жители страны за три месяца 2020 года стали обладателями 66 новых машин Bentley, 40 — Rolls-Royce, 34 — Lamborghini, 22 — Maserati, 4 Ferrari и 2 — Aston Martin.

15 апреля сообщалось, что в России в январе—марте текущего года был продан 1961 новый мотоцикл, что на 105,1% больше, чем в I квартале 2019 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«АвтоВАЗ» запустил сервис онлайн-продаж автомобилей
Volkswagen опубликовал фото нового кроссовера Nivus
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020