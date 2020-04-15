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Продажи мотоциклов в России выросли в два раза

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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В России в январе–марте текущего года был продан 1961 новый мотоцикл, что на 105,1% больше, чем в I квартале 2019 года. Об этом 15 апреля сообщает аналитическое агентство «Автостат».

На первом месте по продажам находятся мотоциклы BMW. Всего за три месяца 2020 года было продано 342 единицы. На втором месте расположилась марка Bajaj — 227 мотоциклов. Третье место с объемом продаж в 207 единиц занимает бренд Racer.

В топ-10 самых продаваемых новых мотоциклов в России по итогам I квартала 2020 года также вошли: Motoland (171 ед.), Harley-Davidson (145 ед.), Kawasaki (102 ед.), Kayo (95 ед.), Yamaha (71 ед.), Honda (63 ед.) и KTM (61 ед.).

7 апреля сообщалось, что продажи новых автомобилей в России в марте увеличились на 23%.

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