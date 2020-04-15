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Эксперт рассказала о сроках формирования рынка беспилотных авто

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Фото: РИА Новости/Владимир Песня
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Рынок беспилотных автомобилей, в том числе в России, будет формироваться еще как минимум 10 лет. Об этом 15 апреля сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора компании-разработчика программного управления для автономного транспорта Cognitive Pilot Ольги Усковой.

«Тут всё связано с законодательством и очень сложной системой изменений ПДД, страхования и т.д. Кроме того, идут дискуссии по поводу новой концепции городского транспорта: еще непонятно, сохранится ли вообще личный транспорт в принципе, насколько заменит его такси или каршеринг», — пояснила Ольга Ускова.

По словам эксперта, самое главное — создать нормативную базу. Кроме того, для тестирования беспилотных автомобилей нужны полигоны, в том числе бесплатные.

3 ноября сообщалось, что российские ученые разработали сервис помощи водителям: при фиксации проблем со здоровьем система, установленная в салоне машины, вызовет помощь или даже заглушит и припаркует ее.

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