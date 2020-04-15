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Названа стоимость кроссовера Hyundai Tucson c системой «Яндекс.Авто»

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Фото: Hyundai
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Компания Hyundai представила в России кроссовер Tucson в новой комплектации WAY. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем «Известиям» 15 апреля.

Автомобиль комплектуется встроенной платформой «Яндекс.Авто» с голосовым помощником «Алиса», светодиодными фарами с омывателем, датчиками парковки, камерой заднего вида, круиз-контролем, подогревом руля и 17-дюймовыми легкосплавными дисками.

Кроссовер Hyundai Tucson WAY доступен с двухлитровым бензиновым двигателем мощностью 150 л. с., а также 184-сильным агрегатом объемом 2,4 л. Стоимость новой версии начинается от 1,749 млн рублей.

13 апреля сообщалось, что российский завод Hyundai, расположенный под Санкт-Петербургом, возобновляет производство автомобилей.

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