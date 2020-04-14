В полиции пообещали ускорить проверку спецпропусков у водителей

Инспекторы ГИБДД постараются без задержек проверять наличие специальных пропусков у водителей автомобилей на въездах в Москву и в самом городе. Об этом во вторник, 14 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на начальника пресс-службы Главного управления МВД по Москве Владимира Васенина.

«Сотрудники ГИБДД будут проводить проверки максимально быстро и оказывать содействие водителям для избежания серьезных заторов», — пояснил Владимир Васенин.

Также полицейский чиновник призвал водителей заранее планировать время поездки и не выезжать на дороги без крайней необходимости.

На прошлой неделе мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев объявили о введении в столичном регионе цифровых пропусков для передвижения на любом виде транспорта. Пешеходам пропуска пока не нужны. Ограничения передвижения вводятся на фоне распространения коронавирусной инфекции.

За минувшие сутки в России количество заразившихся коронавирусом увеличилось на 2 774. Всего в стране диагностировано 21 102 случая заболевания. Умерло 170 человек, 1 694 пациента выздоровели.

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