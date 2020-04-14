BMW выпустит новую версию кроссовера X8
Немецкая компания BMW выпустит «заряженную» версию флагманского кроссовера X8, которая получит приставку M. Об этом 14 апреля сообщает Motor1.
Внешне новинка во многом будет повторять стоящий на ступеньку ниже в модельной линейке кроссовер X7. Основными отличиями станут более дорогая отделка салона, расширенное оснащение и раздельные кресла на втором ряду.
Под капотом BMW X8 M будет установлен 4,4-литровый бензиновый турбодвигатель мощностью 617 л.с.
Ожидается, что премьера новинки состоится в 2023 году. Стоимость модели неизвестна, но, по данным издания, она станет самым дорогим и мощным автомобилем в линейке бренда.
10 апреля сообщалось, что BMW планирует в 2022 году вывести на рынок новое поколение флагманского седана 7-й серии.