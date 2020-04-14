Прямой эфир

BMW выпустит новую версию кроссовера X8

0
Фото: BMW
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Немецкая компания BMW выпустит «заряженную» версию флагманского кроссовера X8, которая получит приставку M. Об этом 14 апреля сообщает Motor1.

Внешне новинка во многом будет повторять стоящий на ступеньку ниже в модельной линейке кроссовер X7. Основными отличиями станут более дорогая отделка салона, расширенное оснащение и раздельные кресла на втором ряду.

Под капотом BMW X8 M будет установлен 4,4-литровый бензиновый турбодвигатель мощностью 617 л.с.

Ожидается, что премьера новинки состоится в 2023 году. Стоимость модели неизвестна, но, по данным издания, она станет самым дорогим и мощным автомобилем в линейке бренда.

10 апреля сообщалось, что BMW планирует в 2022 году вывести на рынок новое поколение флагманского седана 7-й серии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Названы самые угоняемые автомобили в Санкт-Петербурге в 2019 году
В Великобритании выставили на продажу праворульную «Волгу»
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020