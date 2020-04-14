Названы самые угоняемые автомобили в Санкт-Петербурге в 2019 году

Компания «АльфаСтрахование» опубликовала список самых угоняемых автомобилей в Санкт-Петербурге по итогам 2019 года.

Как говорится в пресс-релизе, поступившем в «Известия» 14 апреля, рейтинг составлен на основе анализа обращений клиентов фирмы, чьи машины застрахованы по каско.

Первое место в рейтинге занял американский внедорожник Cadillac Escalade. Частота угонов этой машины в Санкт-Петербурге в 2019 году составила 5,14%. Второе место занял кроссовер Kia Sportage с показателем 2,6%. На третьем месте находится модель Hyundai Tucson — 2,21%.

В топ-10 по угонам также вошли Kia Rio (2,14%) и Mitsubishi ASX (0,35%), Toyota Camry (1,7%), Ford Focus (1,41), Kia Ceed (1%), Hyundai Solaris (0,95%) и Toyota RAV4 (0,41%).

9 апреля сообщалось, что российский авторынок в марте занял третье место в Европе.